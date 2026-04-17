УПЛ назвала найкращих гравця і тренера 15 туру та визначила символічну збірну

Олексій Мурзак — 17 квітня 2026, 16:43
УПЛ назвала найкращих гравця і тренера 15 туру та визначила символічну збірну

Українська Прем'єр-Ліга визначила найкращого гравця та тренера 15 туру чемпіонату, а також назвала символічну збірну.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Найкращим тренером туру було визнано наставника Руха Івана Федика, якому вдалося здобути перемогу над Поліссям (1:0).

У голосуванні він обійшов головного тренера Металіста 1925 Младена Бартуловича та керманича Колоса Руслана Костишина.

Звання найкращого футболіста 15-го туру одноголосно було віддано автору хеттрику у матчі Металіста 1925 та Вереса – Пітеру Ітодо.

До топ-5 увійшли Іван Пахолюк (Колос), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Артур Микитишин (Кривбас) та Хоакін Сіфуентес (Епіцентр).

Символічна збірна 15 туру УПЛ

  • Воротар: Пахолюк (Колос)
  • Захисники: Кузик (ЛНЗ), Бондаренко (Колос), Слюбик (Рух), Караваєв (Динамо)
  • Півзахисники: Сіфуентес (Епіцентр), Твердохліб (Кривбас), Копина (Рух), Яшарі (ЛНЗ), Микитишин (Кривбас)
  • Нападник: Ітодо (Металіст 1925)

Напередодні Українська асоціація футболу оприлюднила статистику переглядів матчів УПЛ та збірної України.

Чемпіонат України, УПЛ

