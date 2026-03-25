ЛНЗ – Шахтар, Металіст 1925 – Динамо: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 23 туру

Олексій Мурзак — 25 березня 2026, 16:41
ЛНЗ – Шахтар, Металіст 1925 – Динамо: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 23 туру

Затверджено розклад матчів 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у п'ятницю, 10 квітня, матчем Полтава – Полісся, а закриватимуть програму ЛНЗ та Шахтар, які зіграють між собою у понеділок, 13 квітня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
23 тур

10 квітня (п'ятниця)

  • 13:00 Полтава – Полісся
  • 18:00 Рух – Колос

11 квітня (субота)

  • 13:00 Карпати – Олександрія
  • 15:30 Металіст 1925 – Динамо
  • 18:00 Верес – Оболонь

12 квітня (неділя)

  • 13:00 Кудрівка – Кривбас
  • 15:30 Зоря – Епіцентр

13 квітня (понеділок)

  • 13:00 ЛНЗ – Шахтар

З розкладом 22 туру можна ознайомитися за цим посиланням

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

