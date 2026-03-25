ЛНЗ – Шахтар, Металіст 1925 – Динамо: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 23 туру
Затверджено розклад матчів 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме тур у п'ятницю, 10 квітня, матчем Полтава – Полісся, а закриватимуть програму ЛНЗ та Шахтар, які зіграють між собою у понеділок, 13 квітня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
23 тур
10 квітня (п'ятниця)
- 13:00 Полтава – Полісся
- 18:00 Рух – Колос
11 квітня (субота)
- 13:00 Карпати – Олександрія
- 15:30 Металіст 1925 – Динамо
- 18:00 Верес – Оболонь
12 квітня (неділя)
- 13:00 Кудрівка – Кривбас
- 15:30 Зоря – Епіцентр
13 квітня (понеділок)
- 13:00 ЛНЗ – Шахтар
