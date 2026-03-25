ЛНЗ – Шахтар, Металіст 1925 – Динамо: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 23 туру

Затверджено розклад матчів 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у п'ятницю, 10 квітня, матчем Полтава – Полісся, а закриватимуть програму ЛНЗ та Шахтар, які зіграють між собою у понеділок, 13 квітня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

23 тур

10 квітня (п'ятниця)

13:00 Полтава – Полісся

18:00 Рух – Колос

11 квітня (субота)

13:00 Карпати – Олександрія

15:30 Металіст 1925 – Динамо

18:00 Верес – Оболонь

12 квітня (неділя)

13:00 Кудрівка – Кривбас

15:30 Зоря – Епіцентр

13 квітня (понеділок)

13:00 ЛНЗ – Шахтар

З розкладом 22 туру можна ознайомитися за цим посиланням.