Зоря змінила домашній стадіон на матч із Полтавою

Луганська Зоря оголосила, що матч 19 туру чемпіонату України із Полтавою зіграє на стадіоні "Оболонь Арена" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини такого рішення не розголошуються. Гра відбудеться 8 березня о 13:00 за київським часом.

Раніше Зоря проводила домашні матчі на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Напередодні гравці луганського клубу поступились Кривбасу. Зоря наразі з 24 очками посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Нагадаємо, Зоря орендувала 19-річного вихованця Динамо.