Голкіпер Оболоні спростував інформацію про те, що ним цікавилися гранди УПЛ

Голкіпер Оболоні Денис Марченко розповів про своє майбутнє в команді, а також спростував інформацію про те, що ним цікавилися інші клуби.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Чи проявляв хтось з інших клубів інтерес до мене впродовж зимової паузи. Ні, нічого такого не було. Чи ставив собі особисті цілі на цей рік? Звичайно, але це залишиться моєю маленькою таємницею", – сказав воротар.

Раніше ЗМІ повідомляли, що воротарем Оболоні цікавився Металіст 1925, а також Динамо та Полісся.

У сезоні 2024/25 кіпер провів 12 поєдинків за Оболонь в УПЛ, 8 матчів відіграв на нуль та пропустив вісім м'ячів. Він тільки напередодні відновився від травми. Transfermarkt оцінює вартість воротаря у 600 тисяч євро.

Як відомо, у 18 турі Оболонь з Марченком у воротах перемогла Рух.