Динамо та Зоря оголосили склади на матч-відкриття 24 туру УПЛ

Київське Динамо та луганська Зоря визначилися зі стартовими складами на лобову зустріч у рамках 24-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу 2025/26.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

На вістря атаки столичного клубу повернувся найкращий бомбардир команди Матвій Пономаренко, який відбував дискваліфікацію після вилучення у грі з львівськими Карпатами (поразка 0:1).

Стартові склади на матч Динамо – Зоря

Динамо: Нещерет – Коробов, Захарченко, Михавко, Дубінчак – Бражко, Волошин, Буяльський (к), Шапаренко, Редушко – Пономаренко.

Зоря: Турбаєвський – Пердута, Джордан, Ескінья, Рейс – Кушніренко, Попара, Андушич, Слесар, Горбач – Будківський (к).

Стартовий матч 24 туру УПЛ-2025/26 відбудеться на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Гра розпочнеться сьогодні, 17 квітня, о 15:30 (за київським часом).

На легендарній арені зустрінуться 5-та та 8-ма команди турнірної таблиці першості. Кияни із 41 балом продовжують боротись за медалі елітного дивізіону, тоді як у "мужиків" в активі 32 очки.

Минулого року Динамо та Зоря розписали дві мирові – 1:1 та 2:2.

Напередодні букмекери визначилися із котируванням на поєдинок Динамо – Зоря. На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитами протистояння є підопічні Ігоря Костюка – 1,40. Натомість звитягу луганського клубу оцінюють коефіцієнтом 7,50. На нічию ж дають рівно 5.

