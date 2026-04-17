Букмекери назвали фаворита матчу Динамо – Зоря

Денис Іваненко — 17 квітня 2026, 11:13
Динамо – Зоря, коефіцієнти на матч
UA-Футбол

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 24 туру Української Прем'єр-ліги-2025/26 між київським Динамо та луганською Зорею.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "біло-сині", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,37. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 5,00.

Поєдинок відбудеться 17 квітня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що матч першого кола нинішнього сезону УПЛ між цими клубами завершився внічию з рахунком 1:1.


"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

