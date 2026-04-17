Букмекери назвали фаворита матчу Динамо – Зоря

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 24 туру Української Прем'єр-ліги-2025/26 між київським Динамо та луганською Зорею.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "біло-сині", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,37. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 5,00.

Поєдинок відбудеться 17 квітня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що матч першого кола нинішнього сезону УПЛ між цими клубами завершився внічию з рахунком 1:1.





