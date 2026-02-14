Мілевський зробив прогноз на підсумки сезону в УПЛ

Колишній нападник київського Динамо Київ Артем Мілевський поділився очікуваннями від другої частини сезону УПЛ, яка розпочнеться вже за лічені дні.

Його слова цитує Український футбол.

Зірковий ексфорвард збірної України вважає, що сенсаційного чемпіона не буде. Він прогнозує падіння у турнірній таблиці чинного лідера ЛНЗ, а за "золото" боротьбу головним грандам турніру.

"Напевно, Шахтар уже не упустить 9 очок переваги, хоча… У 2010 році в нас було плюс 7 після паузи, але ми примудрилися їх розгубити та втратили чемпіонство. Як уболівальник Динамо, я буду підтримувати киян до останнього. Тому перше місце віддаю Динамо або Шахтарю, третє – Поліссю, четверте – ЛНЗ і п'яте – Металісту 1925", – сказав Мілевський.

Також Артем назвав дві команди, які вилетять з УПЛ. Він вважає, що залишать турнір клуби, які перед стартом сезону тільки піднялись в еліту українського футболу.

"Думаю, СК Полтава точно не зможе зберегти прописку. Другою командою буде Кудрівка або Епіцентр", – заявив футболіст.

Зазначимо, що в турнірній таблиці чемпіонату України наразі лідерами є ЛНЗ і Шахтар. Обидва клуби мають по 35 очок.

Напередодні вони грали контрольний матч на зборах. Черкаська команда здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.