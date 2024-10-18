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Шахтар на виїзді зіграє проти Колоса у 10 турі УПЛ

Руслан Травкін — 18 жовтня, 07:24
Шахтар на виїзді зіграє проти Колоса у 10 турі УПЛ
Шахтар

Сьогодні 27 вересня відбудеться один матч 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Донецький Шахтар у Ковалівці зіграє проти місцевого Колоса.

Розклад матчів УПЛ на 18 жовтня:

18:00 Колос – Шахтар

Переглянути поєдинки можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Нагадаємо, у попередньому турі, який проходив ще 5-6 жовтня, "гірники" завдяки покеру Судакова розгромили черкаський ЛНЗ, а Колос на виїзді розійшовся миром у грі з Рухом.

Колос Розклад матчів Чемпіонат України, УПЛ Шахтар

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