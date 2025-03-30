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350-й для капітана: огляд матчу Рух – Динамо

Олексій Мурзак — 30 березня 2025, 00:50
350-й для капітана: огляд матчу Рух – Динамо
ФК Динамо Київ

Київське Динамо перемогло Рух в 22 турі Української Прем'єр-ліги.

Цей матч став 350-м у футболці столичного клубу для півзахисника Віталія Буяльського.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
22 тур, 29 березня

Рух – Динамо 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Ванат, 0:2 – 30 Буяльський.

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод (77 Алмазбеков) – Кітела, Притула (56 Фернандо), Підгурський (77 Тлумак), Пастух, Роман (86 Калинець) – Климчук, Карабін (56 Рябов).

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко, Шапаренко (69 Рубчинський) – Ярмоленко (75 Волошин), Буяльський (69 Піхальонок), Ванат (69 Герреро), Кабаєв.

Попередження: Підгурський – Кабаєв.

Динамо відновило перевагу в чотири очки над Олександрією, яка у свою чергу здолала Лівий берег та продовжила гонитву за лідером УПЛ. Також не відстає Шахтар, який переміг Оболонь.

Рух продовжує посідати дев'яте місце таблиці чемпіонату України, маючи в активі 26 очок.

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Динамо Київ

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