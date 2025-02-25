Кількість легіонерів в УПЛ вперше за 11 років перетнула позначку в 100 футболістів

Після зимової перерви у 18-му турі Української Прем'єр-ліги дебютували 22 гравця, в тому числі 13 легіонерів.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Це Стефан-Марінель Владою, Арінальдо Ррапай (обидва – Колос), Гіоргі Робакідзе, Раян (обидва – Чорноморець), Глейкер Мендоза (Кривбас), Томер Йосефі, Факундо Батіста, Андре Гонсалвеш (усі – Полісся), Мілот Авдилі (Ворскла), Теді Цара (Олександрія), Деян Попара (Зоря), Патрісіо Танда (Карпати) та Кауан Еліас (Шахтар).

Таким чином, за підрахунками ліги, вперше за 11 років загальна кількість легіонерів в чемпіонат України досягла відмітки у 100 футболістів. Наразі в сезоні-2024/25 було задіяно 435 гравців, в тому числі 105 легіонерів (24,13%). Обидві цифри ще можуть збільшуватися до завершення сезону.

Раніше Чемпіон розповів про найцікавіше, що відбулося у 18 турі Прем'єр-ліги.