Український захисник Університатя Крайова Олександр Романчук потрапив до символічної команди сезону чемпіонату Румунії.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Разом із Романчуком до команди потрапили три його одноклубники: костариканський та палестинський нападники Карлос Мора та Ассад Аль-Хамлаві й грузинський півзахисник Анзор Меквабішвілі.
Окрім них до символічної команди увійшли: Йово Лукич (Університатя Клуж), Мерітон Кореніца (ЧФР Клуж), Каталін Кір'ян (Динамо Бухарест), Іссуф Макалу (Університатя Клуж), Рауль Опруц (Динамо Бухарест), Кеннеді Боатенг (Динамо Бухарест), Едвінас Гертмонас (Університатя Клуж).
У поточному сезоні зіграв у 48 матчах, в яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, що новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував виклик Олександра Романчука та Геннадія Синчука до національної команди.