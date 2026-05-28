Український захисник Університатя Крайова Олександр Романчук потрапив до символічної команди сезону чемпіонату Румунії.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Разом із Романчуком до команди потрапили три його одноклубники: костариканський та палестинський нападники Карлос Мора та Ассад Аль-Хамлаві й грузинський півзахисник Анзор Меквабішвілі.

Окрім них до символічної команди увійшли: Йово Лукич (Університатя Клуж), Мерітон Кореніца (ЧФР Клуж), Каталін Кір'ян (Динамо Бухарест), Іссуф Макалу (Університатя Клуж), Рауль Опруц (Динамо Бухарест), Кеннеді Боатенг (Динамо Бухарест), Едвінас Гертмонас (Університатя Клуж).

У поточному сезоні зіграв у 48 матчах, в яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував виклик Олександра Романчука та Геннадія Синчука до національної команди.