Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Романчук потрапив до символічної команди сезону чемпіонату Румунії

Володимир Слюсарь — 28 травня 2026, 22:35
Романчук потрапив до символічної команди сезону чемпіонату Румунії
Олександр Романчук
instagram.com/superligaromania

Український захисник Університатя Крайова Олександр Романчук потрапив до символічної команди сезону чемпіонату Румунії.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Разом із Романчуком до команди потрапили три його одноклубники: костариканський та палестинський нападники Карлос Мора та Ассад Аль-Хамлаві й грузинський півзахисник Анзор Меквабішвілі.

Окрім них до символічної команди увійшли: Йово Лукич (Університатя Клуж), Мерітон Кореніца (ЧФР Клуж), Каталін Кір'ян (Динамо Бухарест), Іссуф Макалу (Університатя Клуж), Рауль Опруц (Динамо Бухарест), Кеннеді Боатенг (Динамо Бухарест), Едвінас Гертмонас (Університатя Клуж).

У поточному сезоні зіграв у 48 матчах, в яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував виклик Олександра Романчука та Геннадія Синчука до національної команди.

Чемпіонат Румунії Олександр Романчук Університатя

Чемпіонат Румунії

Крали Хаджі заради гри з Динамо, не пропустили від Барси навіть у серії пенальті. Як Стяуа змогла підкорити Європу
Жах і хаос: у Румунії футболісти штовхали швидку після страшної травми на полі
У Румунії футбольні матчі розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Луческу
"Краще розвалю клуб, ніж дозволю гею грати за Стяуа": головний фрік єврокубків штампує титули і подумує про монастир
Питання форварда закрите: Динамо оголосило про підписання заміни Ванату

Останні новини