Клуби Бундесліги встановили рекорд, забивши вісім голів у першому таймі

Матч 30 туру Бунедсліги між Уніоном та Штутгартом став частиною історії німецького футболу.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 19 квітня, в Берліні на "Штадіон Ан дер Альтен Фьорстерай" команди видали фестиваль результативності, забивши одразу вісім голів. Причому всі вони були забиті в першому таймі.

Згідно з джерелом, матч між Уніоном та Штутгартом (4:4) став першим в історії Бундесліги, у якому до перерви було забито вісім голів.

Раніше рекорд належав чотирьом зустрічам, у перших таймах яких команди відзначилися сім разів. Востаннє це відбулося у травні 2019 року, коли франкфурстький Айнтрахт розгромив Баєр з рахунком 6:1.

Раніше хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брейне зізнався, що був шокований рішенням клубу не давати йому новий контракт.