Клуби Бундесліги встановили рекорд, забивши вісім голів у першому таймі
Матч 30 туру Бунедсліги між Уніоном та Штутгартом став частиною історії німецького футболу.
Про це повідомляє ESPN.
Вчора, 19 квітня, в Берліні на "Штадіон Ан дер Альтен Фьорстерай" команди видали фестиваль результативності, забивши одразу вісім голів. Причому всі вони були забиті в першому таймі.
Згідно з джерелом, матч між Уніоном та Штутгартом (4:4) став першим в історії Бундесліги, у якому до перерви було забито вісім голів.
Раніше рекорд належав чотирьом зустрічам, у перших таймах яких команди відзначилися сім разів. Востаннє це відбулося у травні 2019 року, коли франкфурстький Айнтрахт розгромив Баєр з рахунком 6:1.
Раніше хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брейне зізнався, що був шокований рішенням клубу не давати йому новий контракт.