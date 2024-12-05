Мельгоса оцінив результати жеребкування Євро-2025

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса оцінив результати жеребкування фінального турніру Євро-2025.

Цитує тренера УАФ.

"Усі команди, представлені на чемпіонаті Європи, власне, як і наша, мають досить високий рівень. Можливість зіграти із цими збірними є важливою для нашого колективного та індивідуального розвитку.

Суперники? Усі учасники кваліфікувалися на Євро виключно завдяки своїм заслугам. Тому ми ставимося до всіх опонентів із максимальною повагою. Відтепер ми будемо знайомитися з ними ретельніше, і згодом я матиму більш сформовану думку щодо їхнього потенціалу. Але підкреслю аксіому: важливі не імена, а саме гра колективу.

Чи переглядав матчі суперників? Тільки хайлайти, але зараз уже почнемо цілеспрямовано збирати відеоматеріали", – зазначив Мельгоса.