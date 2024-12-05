Мельгоса оцінив результати жеребкування Євро-2025
Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса оцінив результати жеребкування фінального турніру Євро-2025.
Цитує тренера УАФ.
"Усі команди, представлені на чемпіонаті Європи, власне, як і наша, мають досить високий рівень. Можливість зіграти із цими збірними є важливою для нашого колективного та індивідуального розвитку.
Суперники? Усі учасники кваліфікувалися на Євро виключно завдяки своїм заслугам. Тому ми ставимося до всіх опонентів із максимальною повагою. Відтепер ми будемо знайомитися з ними ретельніше, і згодом я матиму більш сформовану думку щодо їхнього потенціалу. Але підкреслю аксіому: важливі не імена, а саме гра колективу.
Чи переглядав матчі суперників? Тільки хайлайти, але зараз уже почнемо цілеспрямовано збирати відеоматеріали", – зазначив Мельгоса.
Нагадаємо, молодіжна збірна України потрапила у групу D, де зіграє з Нідерландами, Данією та Фінляндією.
Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11-го до 28 червня 2025 року у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).