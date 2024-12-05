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Мельгоса оцінив результати жеребкування Євро-2025

Олександр Булава — 5 грудня 2024, 16:55
Мельгоса оцінив результати жеребкування Євро-2025
УАФ

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса оцінив результати жеребкування фінального турніру Євро-2025.

Цитує тренера УАФ.

"Усі команди, представлені на чемпіонаті Європи, власне, як і наша, мають досить високий рівень. Можливість зіграти із цими збірними є важливою для нашого колективного та індивідуального розвитку.

Суперники? Усі учасники кваліфікувалися на Євро виключно завдяки своїм заслугам. Тому ми ставимося до всіх опонентів із максимальною повагою. Відтепер ми будемо знайомитися з ними ретельніше, і згодом я матиму більш сформовану думку щодо їхнього потенціалу. Але підкреслю аксіому: важливі не імена, а саме гра колективу.

Чи переглядав матчі суперників? Тільки хайлайти, але зараз уже почнемо цілеспрямовано збирати відеоматеріали", – зазначив Мельгоса.

Нагадаємо, молодіжна збірна України потрапила у групу D, де зіграє з Нідерландами, Данією та Фінляндією.

Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11-го до 28 червня 2025 року у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).

Молодіжна збірна України Унаї Мельгоса Євро-2025 Євро-2025 U-21

Унаї Мельгоса

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