Таловєров встановив унікальне досягнення у чемпіонаті Австрії

Центральний захисник ЛАСКа та збірної України Максим Таловєров став автором унікального досягнення в чемпіонаті Австрії.

Про це повідомляє пресслужба австрійської Бундесліги.

Вчора ЛАСК в матчі 10 туру місцевої першості обіграв Тіроль 2:1, Таловєров у цьому матчі провів на полі всі 90 хвилин. За матч він виконав 57 передач, кожна з якою стала точною.

Раніше жодному гравцеві австрійської Бундесліги не вдавалося досягти стовідсоткової точності при такій кількості передач за матч починаючи з сезону 2013/2014, коли почали вести таку статистику.

Сумарно Таловєров у поточному сезоні провів 8 матчів у чемпіонаті Австрії.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив гру Таловєрова у матчах Ліги націй проти Чехії та Грузії.