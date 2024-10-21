Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Таловєров встановив унікальне досягнення у чемпіонаті Австрії

Олег Дідух — 21 жовтня, 20:02
Таловєров встановив унікальне досягнення у чемпіонаті Австрії
Максим Таловєров
УАФ

Центральний захисник ЛАСКа та збірної України Максим Таловєров став автором унікального досягнення в чемпіонаті Австрії.

Про це повідомляє пресслужба австрійської Бундесліги.

Вчора ЛАСК в матчі 10 туру місцевої першості обіграв Тіроль 2:1, Таловєров у цьому матчі провів на полі всі 90 хвилин. За матч він виконав 57 передач, кожна з якою стала точною.

Раніше жодному гравцеві австрійської Бундесліги не вдавалося досягти стовідсоткової точності при такій кількості передач за матч починаючи з сезону 2013/2014, коли почали вести таку статистику.

Сумарно Таловєров у поточному сезоні провів 8 матчів у чемпіонаті Австрії.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив гру Таловєрова у матчах Ліги націй проти Чехії та Грузії.

ЛАСК Максим Таловєров

Максим Таловєров

Кривошеєнко: Не знав, чому Таловєрова викликали до збірної
Ребров оцінив гру Таловєрова в матчах проти Чехії та Грузії
Таловєров: В роздягальні всі засмучені після нічиєї з Чехією
Визначився найкращий гравець матчу Україна – Чехія за версією SofaScore
Гравець збірної України потрапив у символічну збірну 3 туру Ліги націй групи B

Останні новини