Кінарейкін: Вільярреал? Такі пропозиції трапляються раз у кар’єру

Український голкіпер Яків Кінарейкін прокоментував свій перехід із Карпат у Вільярреал.

Слова 21-річного воротаря наводить Футбол 24.

"Переговорами займався мій батько. Інших конкретних пропозицій не було. Можливо, були чутки, але саме Вільярреал надіслав чітку пропозицію. Я починаю з Вільярреала В, адаптуюсь. А далі – ще більше працюватиму, щоб покращити свої якості й поступово перейти до першої команди.

Те, що такий великий клуб зацікавлений у мені, переконало мене перейти. Такі пропозиції трапляються раз у карʼєру – або не трапляються взагалі. Ми з родиною вирішили піти в нове середовище й почати нове життя. Без таких кроків важко вийти на новий рівень", – заявив українець.