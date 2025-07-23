Кінарейкін: Вільярреал? Такі пропозиції трапляються раз у кар’єру
Український голкіпер Яків Кінарейкін прокоментував свій перехід із Карпат у Вільярреал.
Слова 21-річного воротаря наводить Футбол 24.
"Переговорами займався мій батько. Інших конкретних пропозицій не було. Можливо, були чутки, але саме Вільярреал надіслав чітку пропозицію. Я починаю з Вільярреала В, адаптуюсь. А далі – ще більше працюватиму, щоб покращити свої якості й поступово перейти до першої команди.
Те, що такий великий клуб зацікавлений у мені, переконало мене перейти. Такі пропозиції трапляються раз у карʼєру – або не трапляються взагалі. Ми з родиною вирішили піти в нове середовище й почати нове життя. Без таких кроків важко вийти на новий рівень", – заявив українець.
Нагадаємо, Кінарейкін перейшов у Вільярреал 21 липня. Трансферна вартість та термін дії контракту голкіпера наразі невідомі.