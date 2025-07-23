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Кінарейкін: Вільярреал? Такі пропозиції трапляються раз у кар’єру

Олег Дідух — 23 липня 2025, 12:51
Кінарейкін: Вільярреал? Такі пропозиції трапляються раз у кар’єру
ФК Вільярреал

Український голкіпер Яків Кінарейкін прокоментував свій перехід із Карпат у Вільярреал.

Слова 21-річного воротаря наводить Футбол 24.

"Переговорами займався мій батько. Інших конкретних пропозицій не було. Можливо, були чутки, але саме Вільярреал надіслав чітку пропозицію. Я починаю з Вільярреала В, адаптуюсь. А далі – ще більше працюватиму, щоб покращити свої якості й поступово перейти до першої команди.

Те, що такий великий клуб зацікавлений у мені, переконало мене перейти. Такі пропозиції трапляються раз у карʼєру – або не трапляються взагалі. Ми з родиною вирішили піти в нове середовище й почати нове життя. Без таких кроків важко вийти на новий рівень", – заявив українець.

Нагадаємо, Кінарейкін перейшов у Вільярреал 21 липня. Трансферна вартість та термін дії контракту голкіпера наразі невідомі.

Вільярреал Яків Кінарейкін

Яків Кінарейкін

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