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Бойко потрапив у сферу інтересів кількох клубів УПЛ

Микола Дендак — 30 травня, 09:20
Бойко потрапив у сферу інтересів кількох клубів УПЛ

Колишній воротар Дніпра, Динамо та Полісся Денис Бойко потрапив у сферу інтересів кількох клубів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport Arena.

Зазначається, що голкіпером цікавляться львівські Карпати та Колос. Карпати прагнуть підсилитись після повернення в УПЛ, а ковалівці шукають заміну основному воротарю Кирилу Фесюну, який невдовзі піде з команди.

Нагадаємо, напередодні Бойко покинув житомирський клуб. За цей сезон Денис провів 24 матчі, пропустивши 21 м’яч та 8 разів зберіг свої ворота "сухими". Також він став найкращим гравцем Полісся у 2023 році за версією вболівальників.

Карпати Колос Полісся Чемпіонат України, УПЛ Денис Бойко

Денис Бойко

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