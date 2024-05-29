Полісся оголосило про припинення співпраці з Бойком

Полісся припинило співпрацю з українським воротарем Денисом Бойком.

Про це житомирський клуб оголосив на офіційному сайті.

"Дякуємо Денису за внесок та переданий досвід, який він приніс до нашої команди. І окреме дякую за дві серії післяматчевих пенальті в цьогорічному розіграші Кубку України", — йдеться в заяві Полісся.

36-річний голкіпер приєднався до команди влітку 2023 року. За цей сезон Денис провів 24 матчі, пропустивши 21 м’яч та 8 разів зберіг свої ворота «сухими». Також Бойко ставав найкращим гравцем Полісся у 2023 році за версією вболівальників.

Раніше ми повідомляли, що, окрім Дениса, житомирці планують розпрощатися як мінімум із вісьма футболістами.