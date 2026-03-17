Він прямо танк у штрафному: Бойко розхвалив дебютанта збірної України

Колишній воротар збірної України Денис Бойко розхвалив форварда Матвія Пономаренка, який напередодні отримав дебютний виклик до національної команди.

Його слова передає Футбол 360.

Експерт розповів, завдяки чому 20-річний нападник феєрить в останніх матчах УПЛ. Він відзначив силу гравця Динамо.

"У нього є дуже хороше почуття м'яча та позиції у штрафному майданчику. Плюс абсолютно кожному захиснику буде важко грати з ним у силовій боротьбі. Пономаренко просто не дає можливості до нього підібратися, щоби якось зіграти на випередження.

Це буде чи фол, чи Пономаренко створить собі простір. Хтось казав, що той має зайву вагу, але він прямо танк у штрафному. Мені здається, що недосвідчені захисники просто не знають, що з ним робити", – сказав Бойко.