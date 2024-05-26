Новий клуб: віцепрезидент Колоса анонсував трансфер Фесюна

Віцепрезидент Колоса Володимир Генінсон повідомив, що воротар Кирило Фесюн перейде в інший клуб.

Про це функціонер написав у своєму Instagram, прикріпивши спільне фото з гравцем.

"Нова сторінка, новий клуб. Удачі!" — написав Генінсон.

Ймовірно, 21-річний голкіпер перейде у Шахтар. Про це неодноразово повідомляли ще на початку березня.

Фесюн — одне із відкриттів чемпіонату України-2023/24. Завдяки його грі захист Колоса протягом тривалого часу був найкращим в УПЛ.