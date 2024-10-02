Український тренер: Дуже хороший показник, що Черчесов зацікавлений у спілкуванні

Головний тренер Актобе Ігор Леонов нещодавно поспілкувався з наставником збірної Казахстану, росіянином Станіславом Черчесовим.

Про це український фахівець розповів у інтерв’ю Кирилу Круторогову для казахстанського сайту FanDay.

"М ожу сказати, що за кілька днів до фіналу (Кубку Казахстану – прим.) Черчесов збирав усіх тренерів команд Прем'єр-ліги через відеозв'язок, ми спілкувалися годину двадцять-годину тридцять, він зацікавлений у такому спілкуванні, це дуже хороший показник"

Також Леонов назвав одного зі свого підопічних, на якого Черчесову варто звернути увагу.

"Я б назвав ще одного – центрального захисника Аділхана Танжарікова. Я не говорив про це Черчесову, але знаю, що він був на фінальному матчі, тож вирішувати йому, але, вважаю, на цього хлопця варто звернути увагу"

Зазначимо, що Черчесов очолив збірну Казахстану в червні цього року й майже відразу вляпався у скандал. Росіянин висміяв журналіста, який поставив йому питання казахстанською мовою. Раніше Черчесов тренував низку російських клубів та збірну країни-терористки.

В Україні Ігор Леонов працював головним тренером Шахтаря-3, київського Арсенала та Миная. На чолі Актобе він виграв Кубок Казахстана вже у своєму третьому матчі.