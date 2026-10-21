Нулями тут справа точно не закінчиться: ексзахисник Шахтаря спрогнозував результат гри проти Інтера

Легендарний ексзахисник Шахтаря Ігор Леонов вважає, що донецький клуб має усі шанси не програти у виїзному матчі проти Інтера у 3-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Про це він висловився в інтерв'ю Blik.ua.

"А чому обов'язково має бути важко? Зараз уже з усіма можна грати, зокрема й з італійцями. Самі бачите: це раніше Італія видавалася нездоланною, а тепер скільки вже – тричі поспіль на чемпіонат світу не пробивалася? Звісно, Інтер – чудова команда з високим класом. Але, на мою думку, Шахтар цілком здатний не програти й звести цей поєдинок внічию. Головне, щоб хлопці належним чином налаштувалися", – сказав колишній футболіст.

Відзначимо, що за спиною Леонова 296 зустрічей (15 голів і 7 асистів) та дві перемоги у Кубку України. Спеціаліст у минулому працював у юнацьких командах та "молодіжці" "гірників".

На його думку, поєдинок точно не закінчиться нульовою мировою. Він вважає, що уболівальники побачать результативну нічию у Мілані.

"Думаю, нулями тут справа точно не закінчиться. Я перед грою з АЕКом трохи не вгадав – ставив на перемогу Шахтаря 2:1, а вони виграли 3:1. У Мілані ж поставлю на результативну нічию 2:2. Буде непросто, адже Інтер грає вдома за шаленої підтримки трибун "Джузеппе Меацца". Проте гра буде відкритою та захопливою", – заявив Леонов.

Поєдинок Інтер – Шахтар відбудеться 21 жовтня о 22:00 (за київським часом). Перед грою "нерадзуррі" із нулем йдуть лише на 31-му місці у загальній турнірній таблиці ЛЧ, тоді як в українського клубу 4 очки та 14-та сходинка.

Це буде вже 8-ма лобова зустріч. Цікаво, що донеччани ще жодного разу не перемагали міланський колектив – 4 мирові та 3 поразки. Найближчий очний матч пропустить капітан італійського клубу Лаутаро Мартінес.

Раніше головний тренер донеччан Арда Туран пояснив, чому не варто недооцінювати "нерадзуррі".