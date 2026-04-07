Колишній тренер Шахтаря очолив команду в Киргизстані

Український тренер Ігор Леонов очолив киргизстанський Азіягол, який представляє місцеву Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє Eurasia Football.

На цій посаді 58-річний фахівець замінив Аскара Ахметова, який працював у статусі виконувача обов'язків. Офіційне оголошення відбудеться найближчим часом.

У минулому сезоні Азіягол дебютував у Прем'єр-лізі Киргизстану, посівши останнє місце. Команда зберегла прописку в елітному дивізіоні завдяки розширенню турніру.

У поточному чемпіонаті Азіягол посідає 11-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 6 очок після 5 турів.

Нагадаємо, що Ігор Леонов більшу частину ігрової кар'єри провів у донецькому Шахтарі, за який виступав із перервами з 1988 по 2000 рік.

Тренерську роботу Леонов теж розпочав у Шахтарі, де спочатку працював із командами академії "гірників", а згодом очолив Шахтар-3, який виступав у Другій лізі.

У різні роки Леонов був головним тренером Іллічівця, київського Арсеналу, Минаю, вінницьку Ниву. Останнім клубом Леонова був казахський Актобе.

