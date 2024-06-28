Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Прояв імперської сутності: Черчесов відмовився відповідати казахському журналісту казахською мовою

Игорь Чернявский — 28 червня, 16:57
Прояв імперської сутності: Черчесов відмовився відповідати казахському журналісту казахською мовою

На пресконференції головного тренера збірної Казахстану Станіслава Черчесова стався мовний скандал.

Діалог, який відбувся між російським наставником і місцевим журналістом, наводить Tengri Sport.

Черчесов: Я перепрошую, ви звідки?

Журналіст: Я з Казахстану.

Черчесов: Чому ти так до мене звертаєшся? Осетинською тобі можна відповісти?

Журналіст: Давайте, відповідайте.

Черчесов: Але ж ніхто не зрозуміє.

Росіянин очолив збірну Казахстану на початку червня. Цікаво, що після призначення на посаду Черчесов запевняв, що добре розуміє казахську мову і перекладач йому потрібен не буде.

Черчесов

Черчесов

Рибус - про Черчесова у збірній Польщі: Не читаю ЗМІ, у нас хороший тренер
Збірна Росії звільнила Черчесова
Шевченко сфотографувався з тренером збірної Росії
Наставник збірної Росії відзначив заслужену перемогу українців у групі відбору Євро-2020
Черчесов: Буду радий зустрітися з Україною на Євро-2020

Останні новини