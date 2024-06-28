Прояв імперської сутності: Черчесов відмовився відповідати казахському журналісту казахською мовою

На пресконференції головного тренера збірної Казахстану Станіслава Черчесова стався мовний скандал.

Діалог, який відбувся між російським наставником і місцевим журналістом, наводить Tengri Sport.

Черчесов: Я перепрошую, ви звідки?

Журналіст: Я з Казахстану.

Черчесов: Чому ти так до мене звертаєшся? Осетинською тобі можна відповісти?

Журналіст: Давайте, відповідайте.

Черчесов: Але ж ніхто не зрозуміє.

Росіянин очолив збірну Казахстану на початку червня. Цікаво, що після призначення на посаду Черчесов запевняв, що добре розуміє казахську мову і перекладач йому потрібен не буде.