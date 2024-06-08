Федорчук: Циганков вищий класом за багатьох у збірній

Український тренер Олег Федорчук вважає півзахисника збірної України та каталонської Жирони Віктора Циганкова вищим за класом гравцем.

Своїми думками після поразки України від Польщі спеціаліст поділився у коментарі для сайту "Збірна".

"Кого із запасних гравців можна оцінити? Більшість я залишу без оцінки, тому що, попри можливості, які відкривалися після голу Довбика, переламати хід гри не вдалося – а заміни ж робляться саме для цього. Я б відзначив декількох футболістів. Мені впали в очі дії Циганкова. Він гравець, вищий класом за багатьох, — і з Польщею склались враження, що Віктор у хороших кондиціях.

А от вихід Зінченка не вніс у гру нічого. Я розумію, що тренерський задум полягав на тому аби взяти м’яч під контроль, але вийшло, що ми грали на зустрічних курсах і могли пропускати іще двічі. Найбільші проблеми були якраз у зоні Зінченка. Але ж його вади усім відомі. Олександр добре грає при конструюванні атак, але гірше при обороні. До того ж – мені його форма видається не достатньою для того аби бути в основному складі збірної", — сказав Федорчук.

Нагадаємо, що це другий товариський поєдинок України в межах підготовки до Євро-2024. У першому матчі "синьо-жовті" розписали безгольову нічию з Німеччиною.

11 червня Україна проведе останній контрольний матч проти Молдови.

На груповому етапі чемпіонату Європи підопічні Сергія Реброва зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.