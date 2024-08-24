Репортер УЄФА: Мене, як ветерана, зворушує, коли футболісти у своїх інтерв’ю говорять про військових

Репортер УЄФА Богдан Буга, який захищав Україну в складі бригади "Рубіж", відчуває підтримку з боку українських футболістів.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Мабуть, найбільше мені запало в душу одне інтерв’ю після матчу з Бельгією. Мене запитали, кого я хочу на флеш в прямому ефірі. Прошу Тимчика, бо в нього була дуже цікава дуель з Доку, є про що поговорити. Приходить Олександр, я його щось починаю запитувати, але який там Доку.

Він просто плаче, вибачається за результат, каже, як йому боляче, що вони розчарували військових, уболівальників і народ України. І це все так щиро й емоційно, що я вже сам мало не зі сльозами. Тим паче, я знаю, що в нього брат загинув на війні.

Тому коли читаю, що збірна України не налаштувалась, що їм все було пофіг, то я в це не вірю. Я не роблю з себе героя, але я дійсно один із тих самих "хлопців в окопах". І точно можу підтвердити, що на нулі пацани дивляться й переживають.

Пам’ятаю, як ми з побратимами купкою зібрались навколо одного телефону і дивились Шотландія – Україна у кваліфікації на ЧС-2022. Коли наші перемогли, це був один із моїх найщасливіших днів на службі.

А коли грали з Уельсом, я подивився перший тайм і пішов на завдання. Повір, ніколи я так не прагнув швидше повернутися, бо ж дуже хотілось дізнатися, чи вийшли наші на чемпіонат світу.

Тому, хто б що не говорив, це все важливо. І особисто мене, як ветерана, зворушує, коли футболісти у своїх інтерв’ю говорять про військових. Для мене це ніколи не звучить пафосно. Я респектую тому ж Тимчику за його щирі емоції, та й іншим гравцям збірної України, які говорили про тих, хто воює.

Якби ти мене запитала, я міг би їх і за гру похвалити на Євро. Звичайно, підсумковий результат був невтішний, але я був у таборі збірної кожного дня – там не було хлопців, які не переживали", – сказав Буга.