Фенікс-Маріуполь підписав колишнього хавбека Колоса та півзахисника Скали 1911

Фенікс-Маріуполь оголосив про підписання півзахисників Павла Оріховського та Назара Грицака.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про фінансові умови та терміни угод не розголошується.

Попереднім клубом 29-річного Оріховського був Колос, який він залишив влітку минулого року. Павло – вихованець київського Динамо, де захищав кольори юнацької та молодіжної команд. Також грав за одеський Чорноморець, київський Арсенал та львівський Рух.

Свого часу викликався до лав юнацьких (U-16, U-17) і молодіжної (U-21) збірних України.

26-річний Грицак виступав за низку як професійних, так і аматорських команд. а до недавнього часу грав за Скалу 1911 в Другій лізі України.

Нагадаємо, Фенікс-Маріуполь у поточному сезоні дійшов до чвертьфіналу Кубку України, де розіграє останню путівку в 1/2 у поєдинку проти Чернігова. Зустріч відбудеться 17 березня.