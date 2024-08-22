Циганков зацікавив англійський клуб

Нападник іспанської Жирони Віктор Циганков зацікавив низку клубів з Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, за тиждень до закриття трансферного вікна в послугах вінгера Жирони зацікавлена ​​низка клубів АПЛ, а найактивнішим зараз є Фулгем. Повідомляється, що українець, який нещодавно відновився від травм та простуди, готується дебютувати у сезоні у матчі чемпіонату Іспанії проти Атлетіко.

Наразі немає жодної конкретики щодо трансферу, тому з великою ймовірністю новий сезон Віктор розпочне у Каталонії.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Віктор зіграв 34 матчі за Жирону, забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українець змінив агента. Раніше інтереси Циганкова представляв Пере Гвардіола, молодший брат Пепа Гвардіоли, чиїм агентом є Луїс Суарес.