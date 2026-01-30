Український нападник Баєра Степанов вирушить у нову оренду: визначився майбутній клуб гравця
Нападник молодіжної збірної України та леверкузенського Баєра Артем Степанов достроково повернувся з оренди в Нюрнберзі та вирушить до чемпіонату Нідерландів.
Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.
Наступним клубом 18-річного футболіста стане Утрехт, який вже погодив орендну угоду з "фармацевтами".
Нюрберг орендував Степанова влітку 2025 року. З того часу форвард взяв участь у 14-ти матчах головної команди, у яких відзначився дебютним голом та асистом. Також за його спиною одна гра за Нюрнберг II (один м'яч).
Утрехт після 19 турів посідає 11 місце в турнірній таблиці Ередівізі, набравши 23 очки.
Раніше український нападник зізнався, як реагує на те, що його порівнюють із зірковим форвардом англійського Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом.