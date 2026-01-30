Український нападник Баєра Степанов вирушить у нову оренду: визначився майбутній клуб гравця

Нападник молодіжної збірної України та леверкузенського Баєра Артем Степанов достроково повернувся з оренди в Нюрнберзі та вирушить до чемпіонату Нідерландів.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

Наступним клубом 18-річного футболіста стане Утрехт, який вже погодив орендну угоду з "фармацевтами".

🚨💥 EXCL | Artem Stepanov to Utrecht - DONE DEAL ✔️



Loan deal agreed with Bayer 04 Leverkusen. @SkySportDE 🇺🇦 pic.twitter.com/jAsEAD3s0c — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2026

Нюрберг орендував Степанова влітку 2025 року. З того часу форвард взяв участь у 14-ти матчах головної команди, у яких відзначився дебютним голом та асистом. Також за його спиною одна гра за Нюрнберг II (один м'яч).

Утрехт після 19 турів посідає 11 місце в турнірній таблиці Ередівізі, набравши 23 очки.

Раніше український нападник зізнався, як реагує на те, що його порівнюють із зірковим форвардом англійського Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом.