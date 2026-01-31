Українська правда
Тут немає такої токсичності: колишній воротар Карпат порівняв український та іспанський чемпіонати

Олексій Мурзак — 31 січня 2026, 20:07
Яків Кінарейкін
ФК Вільярреал

Колишній голкіпер Дніпра-1 та Карпат Дмитро Кінарейкін, який у 2025 році перебрався у Вільярреал, порівняв іспанський та український чемпіонати, зазначивши, що в Іспанії клуби грають за рахунок своїх кваліфікованих гравців, а не внаслідок якоїсь неймовірної тактики.

Детальніше він розповів у інтерв'ю Чемпіону.

"В Іспанії дуже багато команд грають за рахунок своїх гравців, а не внаслідок якоїсь неймовірної тактики. Натомість в Україні пішов тренд, коли кожна команда хоче грати гарний футбол, показувати видовищну гру, домінувати та ставити при цьому якусь красиву тактику. А в Іспанії не дуже багато команд так грає та й загалом у світі. Це все через високу кваліфікацію гравців, які можуть приносити результат.

У голкіперській позиції? Відношення воротарів одне до одного. В Україні ж часто серед голкіперів присутнє сухе спілкування, відсутність підтримки, а тут усі працюють на результат команди. До прикладу, я сьогодні виходжу у старті, тому усі працюють на мене. Завтра вийде у воротах мій конкурент, то усі будуть йому допомагати, підтримувати. В Іспанії немає такої токсичності. Тут люди грають у футбол не для того, щоб показати свою крутість, а просто насолоджуються грою", – зазначив Кінарейкін.

Нагадаємо, Кінарейкін став гравцем Вільярреала влітку 2025 року. Щоправда, наразі гравець виступає за команду В.

