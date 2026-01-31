Українська правда
Вони не хочуть відпускати за адекватні гроші: Кінарейкін – про трансферну політику українських клубів

Олексій Мурзак — 31 січня 2026, 23:24
Яків Кінарейкін
ФК Вільярреал

Колишній воротар Карпат та Дніпра-1 Яків Кінарейкін, який наразі виступає за іспанський Вільярреал, розкритикував трансферну політику українських клубів.

Свою думку він висловив у інтерв'ю Чемпіону.

"Загалом серед наших гравців є дуже багато таких, які могли б спокійно грати за кордоном. Тут питання в українських клубах, які не хочуть відпускати за адекватні гроші своїх гравців.

Через це футболісти можуть "застоюватись" в українському чемпіонаті. По-друге, можуть поплести ментально. Я дуже вдячний Карпатам, що вони дали "добро" на мій перехід. У молодому віці набагато легше виїжджати у Європу, аніж коли у тебе вже є родина та діти", – зазначив Яків.

Кінарейкін також порівняв іспанський та український чемпіонати.

Яків Кінарейкін

Яків Кінарейкін

