Вони не хочуть відпускати за адекватні гроші: Кінарейкін – про трансферну політику українських клубів
Колишній воротар Карпат та Дніпра-1 Яків Кінарейкін, який наразі виступає за іспанський Вільярреал, розкритикував трансферну політику українських клубів.
Свою думку він висловив у інтерв'ю Чемпіону.
"Загалом серед наших гравців є дуже багато таких, які могли б спокійно грати за кордоном. Тут питання в українських клубах, які не хочуть відпускати за адекватні гроші своїх гравців.
Через це футболісти можуть "застоюватись" в українському чемпіонаті. По-друге, можуть поплести ментально. Я дуже вдячний Карпатам, що вони дали "добро" на мій перехід. У молодому віці набагато легше виїжджати у Європу, аніж коли у тебе вже є родина та діти", – зазначив Яків.
Кінарейкін також порівняв іспанський та український чемпіонати.