Ексгравці Дніпра-1 будуть звертатись в УАФ

Колишні гравці Дніпра-1 будуть звертатись до Української асоціація футболу, якщо клуб не виплатить їм заборгованості.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, наразі мова йдеться про п'ятимісячну заборгованість. Клуб який раніше виступав в Українській Премє'р-лізі, ще тільки збирається ліквідовувати "хвости" по зарплаті колишнім футболістам та обслуговуючому персоналу. Якщо найближчими днями не почнуться виплати, то ексгравці команди збираються звертатися за підтримкою до керівних структур українського футболу.

Нагадаємо, після зняття Дніпро-1 з УПЛ, виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. Півфінали пройшли 26 липня, а фінал — 30-го.

Зазначимо, що у клубу з Дніпра почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками минулого сезону дніпряни посіли четверте місце та мали зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професійну команду.