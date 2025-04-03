Здолав Інтер Маямі і зустрівся з легендою: українець, який грає в МЛС, поділився фото з Мессі

Сьогодні вночі, 3 квітня, в межах чвертьфіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ відбувся перший матч протистояння між Лос-Анджелесом та Інтер Маямі.

Гра завершилася перемогою команди-господарів із рахунком 1:0. На жаль, не взяв участь у цій звитязі український футболіст Артем Смоляков. Захисник провів всі 90 хвилин на лаві запасних.

Лос-Анджелес українця протистояв ексзіркам Барселони на чолі з Ліонелем Мессі і в багатьох фанатів виникали питання у соцмережах: чи зможе Артем побачитися з аргентинцем вживу. Так!

Смоляков поділився у соцмережах спільним фото з Мессі, яке вмить розлетілося серед вболівальників.

Артем ще буде мати можливість зіграти проти лідера Маямі, адже 10 квітня пройде матч-відповідь між командами.

Нагадаємо, захисник приєднався до клубу МЛС взимку цього року за 2 мільйони євро. Це був п'ятий матч для Артема у складі Лос-Анджелеса.

21-річний українець навіть встиг відзначитися дебютним голом за нову команду, забивши у ворота Сан-Дієго.