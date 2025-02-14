Гравець молодіжної збірної України приєднався до клубу МЛС

ФК Лос-Анджелес, який виступає в МЛС, оголосив про початок співпраці з українцем Артемом Смоляковим.

Про це американський клуб повідомив на своєму сайті.

Сторони підписали контракт, який розрахований до кінця 2028 року. Згідно з Transfermarkt, перехід 21-річного захисника з Полісся обійшовся Лос-Анджелесу в 2 мільйони євро. Зазначається, що Смоляков приєднується до Лос-Анджелеса в межах ініціативи МЛС U-22.

"Артем – висококласний молодий захисник, який вже в юному віці приносить в ЛАФК великий досвід. Ми раді приєднати до нашого клубу гравця з такими можливостями та потенціалом, оскільки ми продовжуємо боротися за трофеї у всіх змаганнях", – заявив співпрезидент і генеральний менеджер клубу Джон Торрінгтон.

⏩ A fullback always on the front foot.



Welcome to Los Angeles, Artem 🇺🇦 pic.twitter.com/TtvxrtPMmu — LAFC (@LAFC) February 14, 2025

Артем Смоляков – вихованець Дніпра. Влітку 2020 року він перейшов до Інгульця у статусі вільного агента, де перші два роки грав за юнацький склад. Влітку 2022 року Артем почав виступати за основний склад команди з Петрового.

А ще через рік, влітку 2023 року, Полісся придбало футболіста за 150 тисяч євро. У складі житомирського клубу Смоляков провів 43 матчі, у яких відзначився двома голами та одним асистом.

На рахунку Артема також десять ігор за молодіжну збірну України. Востаннє він грав за неї у жовтні минулого року в матчі проти Сербії (0:1) у межах відбору на чемпіонат Європи 2025 року.

Раніше стало відомо, що хавбек Шахтаря очолив рейтинг найдорожчих атакувальних півзахисників до 23 років поза топ-5 ліг.