Лос-Анджелес з двома асистами Смолякова розгромив Сент-Луїс

Український захисник Лос-Анджелес Артем Смоляков відзначився двома результативними передачами у гостьовому матчі проти Сент-Луїс Сіті (3:0) у межах МЛС.

У першому таймі 23-річний українець вивів південнокорейського нападника Сон Хин Міна віч-на-віч з голкіпером.

А у другій половині Смоляков знайшов Сона у штрафному майданчику суперника, й він знову не схибив.

МЛС. Регулярний чемпіонат

28 вересня

Сент-Луїс Сіті – ФК Лос-Анджелес 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 15 Буанга, 0:2 – 45+4 Сон, 0:3 – 60 Сон

Огляд матчу

Артем у цьому сезоні провів 26 матчів, забив один гол і віддав чотири результативні передачі. Оборонець до переходу в Лос-Анджелес у лютому 2025 року грав за Інгулець та Полісся.

Нагадаємо, напередодні Ліонель Мессі вийшов у лідери гонки бомбардирів МЛС.