Стало відомо, чи зможе Лунін зіграти у фіналі Ліги чемпіонів: Реал оголосив заявку на матч із Боруссією Дортмунд

Мадридський Реал оголосив заявку на фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024 проти Боруссії Дортмунд. Зокрема, до списку потрапив український воротар Андрій Лунін.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових" у соцмережі.

Українець матиме змогу зіграти у вирішальному поєдинку ЛЧ. За словами головного тренера мадридців Карло Анчелотті, склад на фінал буде ухвалений у день гри.

Нагадаємо, що через грип Лунін пропустив три тренування поспіль, а 30 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома. З великою ймовірністю український голкіпер вирушить на фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії окремо від решти партнерів.