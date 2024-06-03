Лунін: Деякі гравці виграли 6 Ліг чемпіонів, я сподіваюся виграти ще кілька

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін заявив, що має намір виграти ще декілька титулів Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це українець розповів під час святкування 15-го завойованого трофея "вершкових" у головному європейському клубному турнірі.

"Цей сезон був дивовижним, незабутнім, особливо для мене. Моя улюблена гра в цьому сезоні? Коли ми виграли фінал. Я не грав? Ми перемогли. Деякі з наших гравців виграли 6 Ліг чемпіонів, я сподіваюся виграти ще кілька. Я хочу 6 або більше титулів ЛЧ", — сказав Лунін.

🗣️ Lunin: "Me gustaría ganar 6 Champions o más con el Real Madrid." 🤍👏🏻 pic.twitter.com/ImJnL5ywoq — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) June 2, 2024

У сезоні-2023/24 українець зіграв 31 матч за "вершкових", пропустив 32 м'ячі та 12 разів залишив ворота "сухими".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал впевнено переміг Боруссію Дортмунд. Найкращим гравцем матчу став Дані Карвахаль. А Лунін весь матч провів на лаві запасних.

Він, а також Тоні Кроос, Лука Модрич і Начо Фернандес вшосте виграли найпрестижніший турнір Європи та повторили рекорд нападника Реала Франсіско Хенто.