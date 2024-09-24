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Гравець юнацької збірної України провів тренування з першою командою Боруссії Д

Станіслав Лисак — 24 вересня, 08:22
Гравець юнацької збірної України провів тренування з першою командою Боруссії Д

Півзахисник юнацької збірної України U-19 Данило Кревсун провів тренування з першою командою Боруссії Дортмунд.

Про це стало відомо з публікацій у соцмережах "чорно-жовтих".

19-річний українець, який виступає за другу команду Боруссії в 3 за силою дивізіоні Німеччини, потрапив на фото з нападником команди Доніеллом Маленом.

У нинішньому сезоні 19-річний український футболіст зіграв усього 32 хвилин за другу команду дортмундського клубу – 24 серпня Кревсун вийшов на заміну в грі проти Ганзи (1:1).

Нагадаємо, що в січні Боруссія Дортмунд підписала новий контракт з Данилом Кревсуном – угода розрахована до 2026 року.

Боруссія Дортмунд Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Данило Кревсун

Боруссія Дортмунд

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