Гравець юнацької збірної України провів тренування з першою командою Боруссії Д

Півзахисник юнацької збірної України U-19 Данило Кревсун провів тренування з першою командою Боруссії Дортмунд.

Про це стало відомо з публікацій у соцмережах "чорно-жовтих".

19-річний українець, який виступає за другу команду Боруссії в 3 за силою дивізіоні Німеччини, потрапив на фото з нападником команди Доніеллом Маленом.

У нинішньому сезоні 19-річний український футболіст зіграв усього 32 хвилин за другу команду дортмундського клубу – 24 серпня Кревсун вийшов на заміну в грі проти Ганзи (1:1).

Нагадаємо, що в січні Боруссія Дортмунд підписала новий контракт з Данилом Кревсуном – угода розрахована до 2026 року.