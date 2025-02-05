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Батагов з передачі Зубкова відзначився голом за Трабзонспор

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 13:28
Батагов з передачі Зубкова відзначився голом за Трабзонспор
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов відзначився голом у матчі Кубку Туреччини проти Іскендерунспора.

Підопічні Гюнеша заробили кутовий на 50-й хвилині поєдинку, який подав Олександр Зубков.

Навісь пролетів ноги усіх футболістів, а ексфутболіст Зорі Багатов точно пробив по воротах та зрівняв рахунок.

Зазначимо, що вже за шість хвилин Іскандерунспор знов вийшов уперед зусиллями Бешіра.

Цей м'яч став лише другим для Батагова у складі Трабзонспора. Перший був забитий 20 січня у ворота Сівасспора.

Цікаво, що у сезоні-2024/25 українець взяв участь всього у семи матчах за свій клуб.

Раніше повідомлялось про інтерес Трабзонспора до ще одного українського футболіста. Цієї зими клуб вже підписав Данило Сікана та Олександра Зубкова.

Олександр Зубков Трабзонспор Батагов

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