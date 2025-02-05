Батагов з передачі Зубкова відзначився голом за Трабзонспор
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор
Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов відзначився голом у матчі Кубку Туреччини проти Іскендерунспора.
Підопічні Гюнеша заробили кутовий на 50-й хвилині поєдинку, який подав Олександр Зубков.
Навісь пролетів ноги усіх футболістів, а ексфутболіст Зорі Багатов точно пробив по воротах та зрівняв рахунок.
Зазначимо, що вже за шість хвилин Іскандерунспор знов вийшов уперед зусиллями Бешіра.
Цей м'яч став лише другим для Батагова у складі Трабзонспора. Перший був забитий 20 січня у ворота Сівасспора.
Цікаво, що у сезоні-2024/25 українець взяв участь всього у семи матчах за свій клуб.
Раніше повідомлялось про інтерес Трабзонспора до ще одного українського футболіста. Цієї зими клуб вже підписав Данило Сікана та Олександра Зубкова.