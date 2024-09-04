Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик номінований на Золотий м'яч

Микола Дендак — 4 вересня, 21:30
Довбик номінований на Золотий м'яч
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч", який вручають найкращому гравцю за підсумками року.

Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 голових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня.

Нагадаємо, українець перейшов у Рому влітку 2024 року. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Жирона Золотий м'яч Рома Артем Довбик

Артем Довбик

Помилитися можна з дружиною: італійський агент пояснив трансфер Довбика
Тренер Роми виділив важливе вміння Довбика
Провал Довбика, гойдалки Циганкова, розкішний гол динамівського таланта. Як там наші зіграли
Довбик: Хочу дати більше Ромі
Де Россі захистив Довбика від критики після гри з Ювентусом

Останні новини