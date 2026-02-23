У Вельсі батьки 14-річних футболістів влаштували масову бійку на полі: відео
Шокуючі кадри з Вельсу сколихнули футбольну спільноту. Під час матчу команд U-14 між Аберкенфігом та Трефеліном спалахнула масова бійка між батьками юних гравців.
Інцидент стався наприкінці гри після вилучення одного з підлітків. За словами очевидців, напруження на трибунах швидко переросло у відкриту агресію: дорослі почали обмінюватися ударами просто біля кромки поля.
Конфлікт тривав близько 90 секунд – кілька людей опинилися на землі, а з натовпу лунали крики: "Це лише гра!" та "Ваші діти на це дивляться!".
Найбільш шокуючий момент полягав у тому, що підлітки-футболісти були змушені втручатися, щоб розтягувати дорослих і зупинити бійку. Відео, зняте однією з матерів, швидко стало вірусним і зібрало понад мільйон переглядів, викликавши хвилю обурення в соцмережах.
Арбітр ухвалив рішення достроково припинити матч. Обидва клуби оголосили про початок внутрішніх розслідувань, засудивши дії батьків.
Раніше повідомлялося, що матч в Болівії завершився масовою бійкою і 17-ма червоними картками від арбітра.