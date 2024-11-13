Українська бригада суддів обслужить матч Ліги націй

Українська бригада суддів на чолі з Миколою Балакіним призначена на матч п’ятого туру Ліги націй між Швецією та Словаччиною.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагатиме йому повністю українська бригада: лайнсмени Віктор Матяш і Олександр Беркут, резервний арбітр – Віталій Романов.

Матч групи 1 дивізіону С Ліги націй між Швецією та Словаччиною відбудеться у суботу, 16 листопада у шведському місті Сольна. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, 4 листопада Балакін обслуговував матч Ліги чемпіонів Спарта (Прага) – Брест (Франція). Для 35-річного українського рефері це був другий у кар’єрі матч у Лізі чемпіонів та сумарно лише третій для українських суддів на груповому етапі турніру.