Втретє в історії. Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги чемпіонів
Микола Балакін
FIFA
Бригада українських арбітрів судитиме матч етапу ліги Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Українська суддівська бригада працюватиме на поєдинку 4-го туру етапу ліги Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 Спарта (Чехія) – Брест (Франція). Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов, а в якості асистента арбітра ВАА буде Олексій Деревінський.
Матч Спарта (Чехія) – Брест (Франція) відбудеться 6 листопада. Початок о 22:00 за Києвом.
Варто зауважити, що до цієї миті на матчах групового етапу Ліги чемпіонів українські судді працювали двічі:
- 16 вересня 1998 року на поєдинку в Більбао між іспанським Атлетиком та норвезьким Русенборгом у ролі головного арбітра виступив сімферополець Василь Мельничук.
- 29 листопада 2023 року українська суддівська бригада у складі Миколи Балакіна (головний арбітр), Олександра Беркута, Дмитра Запороженка (асистенти арбітра) та Ярослава Козика (четвертий арбітр) працювала на грі Реал Сосьєдад (Іспанія) — Зальцбург (Австрія).