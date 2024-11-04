Втретє в історії. Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги чемпіонів

Бригада українських арбітрів судитиме матч етапу ліги Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Українська суддівська бригада працюватиме на поєдинку 4-го туру етапу ліги Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 Спарта (Чехія) – Брест (Франція). Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов, а в якості асистента арбітра ВАА буде Олексій Деревінський.

Матч Спарта (Чехія) – Брест (Франція) відбудеться 6 листопада. Початок о 22:00 за Києвом.

Варто зауважити, що до цієї миті на матчах групового етапу Ліги чемпіонів українські судді працювали двічі: