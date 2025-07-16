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Українську бригаду суддів призначили на матч Ліги конференцій

Олег Дідух — 16 липня 2025, 13:50
Українську бригаду суддів призначили на матч Ліги конференцій
Клим Заброда
ФК Карпати

Українська бригада суддів на чолі з Климом Забродою обслужить матч кваліфікації Ліги конференцій між Пайде і Мегпіс.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Асистентами Заброди будуть Валентин Куцев і Віталій Скобля. Четвертий арбітр – Андрій Коваленко.

Матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги конференцій між естонський Пайде та Мегпіс із Гібралтару відбудеться в середу, 17 липня в естонському Пярну. Початок матчу – о 19:30 за київським часом. Перша гра завершилася виїзною перемогою Пайде з рахунком 3:2.

Раніше повідомлялося про те, що інша українська бригада суддів на чолі з Дмитром Кубряком обслужить матч кваліфікації Ліги конференцій Ауда (Латвія) – Ларн (Північна Ірландія), який відбудеться 16 липня.

Ліга конференцій УЄФА

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