Карабах поступився Твенте, Монако розгромив Гурнік, Фрайбург вибив Мотервелл у кваліфікації Ліги конференцій
У четвер, 27 серпня, відбулися матчі-відповіді фінального кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.
Швейцарський Лугано на виїзді зіграв внічию проти Маккабі Тель-Авів та завдяки перемозі в першому матчі вийшов до основного етапу Ліги конференцій.
Монако без проблем розібрався з польським Гурніком, здобувши розгромну перемогу в матчі-відповіді.
Колишній суперник Динамо азербайджанський Карабах зазнав поразки від Твенте (1:4), залишивши розіграш Ліги конференцій. Переможець протистояння визначився у додатковий час.
Ще один кривдник Динамо грецький ПАОК на виїзді поступився Бранну (2:3) і також залишився без єврокубків.
Ліга конференцій-2026/27
Фінальний кваліфікаційний раунд,
Матчі-відповіді, 27 серпня
КуПС (Фінляндія) – Шемрок Роверс (Ірландія) 1:0
(перший матч 1:1)
Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Лугано (Швейцарія) 1:1
(перший матч 1:2)
Монако (Франція) – Гурнік Забже (Польща) 4:1
(перший матч 3:2)
Фрайбург (Німеччина) – Мотервелл (Шотландія) 4:1
(перший матч 3:1)
Карабах (Азербайджан) – Твенте (Нідерланди) 1:4
(перший матч 1:0)
Яблонець (Чехія) – Рейнджерс (Шотландія) 1:0 (по пен. 4:3)
(перший матч 0:1)
Бранн (Норвегія) – ПАОК (Греція) 3:2
(перший матч 1:1)
Градець-Кралове (Чехія) – Панатінаїкос (Греція)
Інтер Ескальдес (Андорра) – Дріта (Косово)
Копенгаген (Данія) – Інтер Турку (Фінляндія)
Пафос (Кіпр) – Динамо Тирана (Албанія)
Ракув (Польща) – Хайдук Спліт (Хорватія)
Рига (Латвія) – КІ Клаксвік (Фарерські острови)
Аякс (Нідерланди) – Сьон (Швейцарія)
Санкт-Галлен (Швейцарія) – Норшелланд (Данія)
Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) – Аталанта (Італія)
Аустрія Відень (Австрія) – Брага (Португалія)
Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Вікінгур (Ісландія)
Брайтон (Англія) – Тромсе (Норвегія)
Рієка (Хорватія) – Мідтьюлланд (Данія)
Ларн (Північна Ірландія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
Партизан (Сербія) – Хетафе (Іспанія)
Хіберніан (Шотландія) – Гент (Бельгія)
Зазначимо, що в основному етапі Ліги конференцій сезону-2026/27 зіграють 36 команд. Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 28 серпня. Початок – о 14:00 за київським часом.
Напередодні визначилися усі учасники основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.