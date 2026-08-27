Карабах поступився Твенте, Монако розгромив Гурнік, Фрайбург вибив Мотервелл у кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 27 серпня, відбулися матчі-відповіді фінального кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Швейцарський Лугано на виїзді зіграв внічию проти Маккабі Тель-Авів та завдяки перемозі в першому матчі вийшов до основного етапу Ліги конференцій.

Монако без проблем розібрався з польським Гурніком, здобувши розгромну перемогу в матчі-відповіді.

Колишній суперник Динамо азербайджанський Карабах зазнав поразки від Твенте (1:4), залишивши розіграш Ліги конференцій. Переможець протистояння визначився у додатковий час.

Ще один кривдник Динамо грецький ПАОК на виїзді поступився Бранну (2:3) і також залишився без єврокубків.

Ліга конференцій-2026/27

Фінальний кваліфікаційний раунд,

Матчі-відповіді, 27 серпня

КуПС (Фінляндія) – Шемрок Роверс (Ірландія) 1:0

(перший матч 1:1)

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Лугано (Швейцарія) 1:1

(перший матч 1:2)

Монако (Франція) – Гурнік Забже (Польща) 4:1

(перший матч 3:2)

Фрайбург (Німеччина) – Мотервелл (Шотландія) 4:1

(перший матч 3:1)

Карабах (Азербайджан) – Твенте (Нідерланди) 1:4

(перший матч 1:0)

Яблонець (Чехія) – Рейнджерс (Шотландія) 1:0 (по пен. 4:3)

(перший матч 0:1)

Бранн (Норвегія) – ПАОК (Греція) 3:2

(перший матч 1:1)

Градець-Кралове (Чехія) – Панатінаїкос (Греція)

Інтер Ескальдес (Андорра) – Дріта (Косово)

Копенгаген (Данія) – Інтер Турку (Фінляндія)

Пафос (Кіпр) – Динамо Тирана (Албанія)

Ракув (Польща) – Хайдук Спліт (Хорватія)

Рига (Латвія) – КІ Клаксвік (Фарерські острови)

Аякс (Нідерланди) – Сьон (Швейцарія)

Санкт-Галлен (Швейцарія) – Норшелланд (Данія)

Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) – Аталанта (Італія)

Аустрія Відень (Австрія) – Брага (Португалія)

Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Вікінгур (Ісландія)

Брайтон (Англія) – Тромсе (Норвегія)

Рієка (Хорватія) – Мідтьюлланд (Данія)

Ларн (Північна Ірландія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Партизан (Сербія) – Хетафе (Іспанія)

Хіберніан (Шотландія) – Гент (Бельгія)

Зазначимо, що в основному етапі Ліги конференцій сезону-2026/27 зіграють 36 команд. Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 28 серпня. Початок – о 14:00 за київським часом.

Напередодні визначилися усі учасники основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.