Шахтар значно переважає Динамо: скільки заробили українські клуби в єврокубках

Виліт Шахтаря з Ліги чемпіонів та переможне прощання Динамо в Лізі Європі ознаменувало завершення єврокубкової кампанії для українських клубів.

Участь у турнірах під егідою УЄФА асоціюється для українських уболівальників з великими прибутками, які мали ще збільшитися з оновленими форматами змагань.

Чемпіон вирішив розібратися, скільки мінімально заробили клуби Української Прем'єр-ліги за свої виступи, враховуючи, що тепер Спілка європейських футбольних асоціацій приховує історичний коефіцієнт, за який клуби отримували додаткові гроші.

Примітка: Дніпро-1, який припинив існування влітку, "може бути позбавлений права на будь-які виплати від УЄФА", згідно з пунктом 29,04 регламенту Ліги конференцій

Полісся

Житомирський клуб помпезно дебютував у єврокубках, однак доволі швидко завершив свій шлях. За участь Полісся заробило 175 тисяч євро і ще 350 тисяч житомиряни отримали за виліт.

Кривбас

Підопічні Юрія Вернидуба брали участь відразу у двох єврокубках цього сезону. І якщо в фанати плекали надії на успіх в матчі з Вікторією Пльзень у Лізі Європи, то у грі з Бетісом в плейоф кваліфікації Ліги конференцій шанси були мізерні.

Кривбас – Бетіс ФК Кривбас

Криворіжці загалом зуміли заробити трохи більше мільйона у єврокампанії-2024/2025. 1,1 млн – 175 тис за участь у 3 кваліфікаційному раунді ЛЄ, 175 тис за двоматчеве протистояння з Бетісом, а також 750 тисяч за виліт з єврокубків.

Динамо

Київський клуб, погравши у квалі до Ліги чемпіонів та кваліфікувавшись до основного етапу Ліги Європи, відразу гарантував собі значну виплату від УЄФА. Як не дивно, за виліт з відбіркового етапу ЛЧ кияни заробили майже стільки ж, як за участь у Лізі Європи.

Динамо Київ ФК Динамо Київ

9 млн і 473 тисячі євро заробив колектив Олександра Шовковського. У цю суму входить виліт з кваліфікації Ліги чемпіонів (4,29 млн), участь в основному етапі Ліги Європи (4,31 млн), перемога над РФШ (450 тис), нічия з Галатасараєм (150 тис), а також 34 місце в турнірній таблиці (225 тис) та розподіл залишків призового фонду, який виник через нічиї протягом турніру (48 тисяч).

Шахтар

Звичайно, що "гірники", які грали в Лізі чемпіонів зуміли заробити значно більше, майже втричі за Динамо. Шахтар напряму вийшов в основний етап ЛЧ, чим не зможе похизуватися наступний чемпіон України з футболу через значне погіршення позицій України в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.

Донецький Шахтар ФК Шахтар

Лише 18,6 млн донеччани отримали за участь у головному клубному турнірі Європи, ще по 2,1 млн за перемоги над Янг Бойз та Брестом. 700 тисяч євро до казни Шахтаря принесла нічия з Болоньєю, а 27 місце в підсумковій таблиці Ліги чемпіонів додало до бюджету 2,75 млн. З розподілу залишків призового фонду, який виник через нічиї протягом турніру "гірники" отримали 200 тисяч євро.

Загальна сума, яку заробив Шахтар, без урахування історичного коефіцієнта склала 26 млн і 470 тисяч євро. До прикладу, минулого року, з урахуванням цього кефу донеччани заробили 46,24 млн, з яких 21,6 склав саме коефіцієнт УЄФА.