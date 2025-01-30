Підсумок єврокубкової кампанії: переможець УПЛ стартуватиме з 1 раунду кваліфікації ЛЧ

Після поразки Шахтаря від Боруссії Дортмунд (3:1) та вильоту "гірників" з Ліги чемпіонів визначилася стадія, з якої переможець Української Прем'єр-ліги стартуватиме в сезоні-2026/2027.

Якщо чемпіон України цього сезону гратиме з другого кваліфікаційного раунду ЛЧ (необхідно пройти чотирьох суперників для виходу в груповий етап), то через один сезон на переможця УПЛ очікує шлях з першого кваліфікаційного етапу.

Це сталося через падіння України на 23 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, що є найвищою позицією з, якої чемпіон країни грає в 1 кваліфай раунді.

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Водночас переможець Кубка України або срібний призер УПЛ стартуватиме з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, як в наступному сезоні, так і через один.

Наступні дві команди від України починатимуть свій шлях у єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Проте, у разі, якщо наш чемпіонат втратить ще позиції в рейтингу, то це може погіршити ситуацію для команд, що завершать УПЛ нижче першого місця.