Дві нульових нічиї, Україна не втримала перемогу над Грузією, Ісландія дотиснула Чорногорію: результати Ліги націй

Сьогодні, 16 листопада, проходять 9 матчів 5 туру Ліги націй-2024/25.

Зокрема, збірна України вела в рахунку більшу частину матчу з Грузією, але у другому таймі віддала ініціативу та втратила перемогу. На останніх хвилинах у підопічних Реброва був потрійний супершанс, аби вирвати три очки, але Гіоргі Мамардашвілі показав дива реакції на лінії воріт.

Ліга націй-2024/25

5 тур, 16 листопада

Ліга B, Група 1

Грузія – Україна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Квірквелія 7 (автогол), 1:1 – Мікаутадзе 76

Ліга B, Група 4

Туреччина – Уельс 0:0

Чорногорія – Ісландія 0:1 (0:0)

Гол: Оскарссон 74

Ліга С, Група 1

Азербайджан – Естонія 0:0

Ліга D, Група 2

Андорра – Молдова 0:1 (0:0)

Гол: Постолаки 90+2

Також сьогодні відбудуться ще 4 матчі. Зокрема, між собою зіграють суперники України по групі – Албанія прийме Чехію.

Нагадаємо, напередодні Португалія з бісіклетою Роналду розгромила Польщу, Іспанія мінімально перемогла Данію, а матч Румунії та Косова завершився гучним політичним скандалом.