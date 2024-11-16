Дві нульових нічиї, Україна не втримала перемогу над Грузією, Ісландія дотиснула Чорногорію: результати Ліги націй
Сьогодні, 16 листопада, проходять 9 матчів 5 туру Ліги націй-2024/25.
Зокрема, збірна України вела в рахунку більшу частину матчу з Грузією, але у другому таймі віддала ініціативу та втратила перемогу. На останніх хвилинах у підопічних Реброва був потрійний супершанс, аби вирвати три очки, але Гіоргі Мамардашвілі показав дива реакції на лінії воріт.
Ліга націй-2024/25
5 тур, 16 листопада
Ліга B, Група 1
Грузія – Україна 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Квірквелія 7 (автогол), 1:1 – Мікаутадзе 76
Ліга B, Група 4
Туреччина – Уельс 0:0
Чорногорія – Ісландія 0:1 (0:0)
Гол: Оскарссон 74
Ліга С, Група 1
Азербайджан – Естонія 0:0
Ліга D, Група 2
Андорра – Молдова 0:1 (0:0)
Гол: Постолаки 90+2
Також сьогодні відбудуться ще 4 матчі. Зокрема, між собою зіграють суперники України по групі – Албанія прийме Чехію.
Нагадаємо, напередодні Португалія з бісіклетою Роналду розгромила Польщу, Іспанія мінімально перемогла Данію, а матч Румунії та Косова завершився гучним політичним скандалом.