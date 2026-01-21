Ще одна бригада українських арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи
Українські арбітри працюватимуть на матчі 7-го туру основного етапу Ліги Європи між французькою Ніццою та Гоу Егед Іглз з Нідерландів.
Про це повідомляє УЄФА.
Так, головним арбітром поєдинку призначено Олексія Деревінського, а допомагатимуть йому на лініях Олексій Миронов і Світлана Грушко. Четвертим суддею стане Клим Заброда.
За систему VAR відповідатимуть серб Момчило Маркович та німець Бастіан Данкерт.
Зустріч відбудеться 22 січня, початок о 22:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що ще одна бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним розсудить поєдинок Ференцварош – Панатінаїкос, який також відбудеться в межах 7 туру Ліги Європи.