Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі потенційного суперника Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Бригада українських арбітрів отримала призначення на матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026 Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром матчу призначено Миколу Балакін, якому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Резервним рефері буде Віталій Романов.

За роботу системи ВАР відповідатимуть Олексій Деревинський та Віктор Копієвський.

Матч відбудеться 22 липня і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Зазначимо, що переможець цього протистояння зустрінеться в третьому раунді кваліфікації ЛЧ із кращою командою пари Динамо – Хамрун Спартанс.

Напередодні визначився транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.