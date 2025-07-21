Визначився транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Матчі другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Хамрун Спартанс буде транслювати телеканал 2+2.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

За його словами, нещодавно були завершені переговори про трансляцію.

Зауважимо, що перша зустріч між Динамо та Хамрун Спартанс відбудеться 22 липня в Мальті. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію зустрічі. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.

Напередодні головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився із заявкою на перший матч проти Хамрун Спартанс. До списку не потрапив весняний новачок команди Анхель Торрес.

Якщо підопічні Олександра Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.